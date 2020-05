Coronavirus, arriva il test della saliva: “Funziona in pochi minuti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ pronto il test della saliva per rilevare il Coronavirus. Secondo quanto rende noto l’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese, questo “funziona in pochissimi minuti e sarà presto messo in commercio con un vero e proprio kit”. Funziona come un test di gravidanza: la saliva viene raccolta su una striscia di carta assorbente e trattata con un apposito reagente: se compare una banda, il soggetto è negativo, se due bande, è positivo. Secondo la nota dell’Università dell’Insubria e dell’Asst dei Sette Laghi: “Sarà in grado di diagnosticare la positività anche su soggetti asintomatici, peculiarità importante alla luce della progressiva riapertura delle attività ... Leggi su anteprima24 Il Coronavirus arriva nei fiumi e nelle acque reflue - ma è inattivo

Coronavirus - arriva il test italiano della saliva : ''Risultato in pochi minuti''

Coronavirus - la Russia ritira gli specialisti militari dall’Italia : erano arrivati per l’emergenza Covid-19 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ pronto ilper rilevare il. Secondo quanto rende noto l’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese, questo “funziona inssimi minuti e sarà presto messo in commercio con un vero e proprio kit”. Funziona come undi gravidanza: laviene raccolta su una striscia di carta assorbente e trattata con un apposito reagente: se compare una banda, il soggetto è negativo, se due bande, è positivo. Secondo la nota dell’Università dell’Insubria e dell’Asst dei Sette Laghi: “Sarà in grado di diagnosticare la positività anche su soggetti asintomatici, peculiarità importante alla luceprogressiva riapertura delle attività ...

RegioneER : #Coronavirus, 3MILA litri di DISINFETTANTE per le MANI 'Made in ER' GRATIS ad Aziende sanitarie e Case residenza an… - TgLa7 : #coronavirus, #Pompeo: il virus arriva dal laboratorio di Wuhan 'Ci sono numerose prove', dice il segretario di St… - RaiNews : Stop alle Messe. All'indomani delle polemiche arriva da #PapaFrancesco un invito alla prudenza. 'Prudenza e obbedie… - Quasimezzogiorn : Il #Coronavirus arriva in #fiumi e acque reflue, ma è inattivo: lo dice uno #studio italiano - LLombard0 : Arriva la prima vera vittima del #coronavirus: l’imprenditore che a Napoli si toglie la vita. Se non cade questo go… -