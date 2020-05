Consentire contenuti espliciti Apple Music e Podcast (Di mercoledì 6 maggio 2020) iOS e macOS, un po’ come anche tutti gli altri software disponibili sul mercato, dispongono di alcune impostazioni legate alla privacy e alla restrizione di alcuni contenuti. Questo accade ovviamente per prevenirne l’accesso a bambini leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di mercoledì 6 maggio 2020) iOS e macOS, un po’ come anche tutti gli altri software disponibili sul mercato, dispongono di alcune impostazioni legate alla privacy e alla restrizione di alcuni. Questo accade ovviamente per prevenirne l’accesso a bambini leggi di più...

consorziosl : Didattica a distanza, altre risorse della Regione per consentire lo svolgimento dei percorsi IeFP L’assessora Griec… - OnikaSleezy : @onikarevenge impostazioni > tempo di utilizzo > restrizioni contenuti > acquisti su itunes/apple music > non consentire - r_delgatto : @ale_corubolo Io non mi aspetto che dica, ma che faccia. Sarebbe bello capire cosa abbia cercato di fare il governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Consentire contenuti FASE 2: PEPE, ''MARSILIO FACCIA ORDINANZA PER CONSENTIRE RACCOLTA FUNGHI'' Abruzzoweb.it Fase 2, tutte le disposizioni di Mons. Cornacchia per celebrazioni ed esequie

Vi proponiamo di seguito l'intero decreto vescovile del 4 maggio 2020, con cui Mons. Domenico Cornacchia ha inteso dare indicazioni precise al clero su modalità e tempi per celebrare le esequie, le me ...

ESAME DI STATO 2020/ Solo colloquio: ecco il compito di studenti, prof e commissari

È ormai certo che l’esame di maturità 2020 sarà rimodulato con lo svolgimento della sola prova orale – si auspica in presenza, garantendo la sicurezza di tutti – con la commissione composta da un pres ...

Vi proponiamo di seguito l'intero decreto vescovile del 4 maggio 2020, con cui Mons. Domenico Cornacchia ha inteso dare indicazioni precise al clero su modalità e tempi per celebrare le esequie, le me ...È ormai certo che l’esame di maturità 2020 sarà rimodulato con lo svolgimento della sola prova orale – si auspica in presenza, garantendo la sicurezza di tutti – con la commissione composta da un pres ...