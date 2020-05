Campania, 7 morti in più; cresce numero malati ricoverati (Di mercoledì 6 maggio 2020) 6 maggio – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 6 maggio, il numero di 376 morti ossia un aumento di sette decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.816 (+197). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.532, con 2.340 attualmente positivi (-190). Di questi ultimi sale da 408 a 433 il totale dei ricoverati con sintomi. Invariato rispetto a ieri il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 25 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 96.548, rispetto ad ieri sono 3.480 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 15; Salerno di 2, Avellino di 5, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - in Campania in 24 ore 7 morti (376 in totale) e 197 guariti

Coronavirus - in Campania nelle ultime 24 ore 2 morti e 27 guariti. Otto nuovi contagi (a Napoli e nel Sannio)

Nel mese di marzo 2020 quasi il 50% di morti in più rispetto allo scorso anno. Campania in controtendenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) 6 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 6 maggio, ildi 376ossia un aumento di sette decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.816 (+197). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.532, con 2.340 attualmente positivi (-190). Di questi ultimi sale da 408 a 433 il totale deicon sintomi. Invariato rispetto a ieri ildi ricoveri deiCovid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 25 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 96.548, rispetto ad ieri sono 3.480 in più. Su base provinciale, Napolidi 15; Salerno di 2, Avellino di 5, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, ...

lmcastaldi : Ora però sarebbe il caso di darci un bollettino quotidiano delle 18,00 sulle morti di questo tipo. Specificando l'e… - TIZIANAPOESIA : Lo dicevo che ci saremmo trovati ai morti per crisi CHE ASPETTATE ANCORA? Napoli, suicida imprenditore oppresso da… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.532 (+14), ma ci sono 7 morti. Ancora boom di guariti: 197. Le tabelle… - tvoggi : CORONAVIRUS, 7 MORTI E 197 GUARITI IN CAMPANIA Sette deceduti e 197 persone guarite nelle ultime 24 ore in Campania… - GiaPettinelli : Covid,in un giorno 7 morti e 197 guariti - Campania - -