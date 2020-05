Call of Duty: Modern Warfare ha venduto più di ogni altro gioco della serie. Warzone supera quota 60 milioni di giocatori (Di mercoledì 6 maggio 2020) Activision ha condiviso i suoi ultimi risultati finanziari. Nonostante la pandemia di Coronavirus, il primo trimestre dell'anno è stato un successo per il publisher e, in particolare, Call of Duty: Modern Warfare, si è comportato molto bene.Secondo Activision, Modern Warfare ha "venduto più unità e ha più giocatori di qualsiasi precedente Call of Duty". Inoltre, il publisher ha affermato che le vendite di CODMW hanno subito un'"accelerazione" a marzo, in parte grazie al lancio della modalità battle royale standalone, Warzone. Anche se può essere scaricato e giocato gratuitamente senza possedere Modern Warfare, il gioco supporta la progressione incrociata con MW, quindi Operatori, armi e altri contenuti sbloccati nel gioco base, possono essere utilizzati in Warzone e i progressi compiuti in Warzone verranno riportati in MW.Leggi altro... Leggi su eurogamer Parte la sesta stagione di Call of Duty : Mobile con nuove skin - armi e altro

