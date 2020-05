Azzolina sulla poltrona che fu di Gentile e Moro | dai giganti ai nani e alle ballerine

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Nei giorni scorsi Galli della Loggia nel commentare su “Il Corriere della Sera”, la proposta del ministro della pubblica istruzionedi far svolgere gli esami di maturità solo con un colloquio orale ha dichiarato che proposte come queste, che rappresentano vere e proprie sanatorie, sono il frutto, oltre che dell’ignoranza del singolo, della “bassa caratura che ha contraddistinto gli ultimi ministri ed in particolare quello attuale, di cui non voglio fare commenti”. A leggere l’editorialista del “Corriere” ed ascoltandolo in Tv mi è sembrato subito che avesse ragione, ma mi sono voluto documentare, per dare un giudizio fondato e non politico, andando a vedere il curriculum di questa (gradevole nell’aspetto,naturalmente, tanto da aver ricevuto tanti apprezzamenti nei ...