"Vogliono mettere il bavaglio a Giletti". Salvini picchia durissimo: "Una vergogna incredibile" (Di martedì 5 maggio 2020) In difesa di Massimo Giletti, e senza indugi, si schiera anche Matteo Salvini. Il tema è sempre quello delle dichiarazioni di Nino Di Matteo a Non è l'arena, su La7, la scorsa domenica. Parole che hanno sollevato un polverone e per le quali, paradossalmente, molti hanno puntato il dito contro Giletti. Dunque, il leader della Lega, nel corso di una diretta sui social ha preso posizione: "Magari proveranno a mettere il bavaglio anche a Giletti perché ha osato portare alla luce una vergogna incredibile che riguarda ministro Giustizia", ha premesso Salvini. E ancora: "Sospetti preoccupanti avanzati da un magistrato antimafia. Faremo chiarezza. E per Vito Crimi - conclude con chiara vis polemica - si è trattato soltanto di un equivoco...". Leggi su liberoquotidiano “Vogliono mettere l’Italia all’angolo!” : Di Battista duro contro il Mes

