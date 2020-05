Tridico: “Per bonus autonomi accolte 3,7 mln di domande” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Sul bonus autonomi “abbiamo accolto 3,7 milioni di domande e ne abbiamo purtroppo circa 1 milione o poco più ancora in pancia perché quasi 900mila sono da rigettare” essendo arrivate da “persone non iscritte alle gestioni, oppure da persone che hanno cumulo di pensione o persone che hanno cumulo di reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenuto alla trasmissione “Mi manda Rai Tre”, specificando che ce ne sono altre 200mila circa che “stiamo correggendo perché gli utenti hanno sbagliato le domande”. “Abbiamo ricevuto – ha spiegato – 4,8 milioni di domande di autonomi. La stima prevista nella relazione tecnica era di 4,9 milioni. Noi abbiamo praticamente esaurito la platea”. Per il bonus baby sitting “abbiamo avuto circa ... Leggi su quifinanza Tridico : “Per reddito emergenza spesa sui 2 miliardi”

