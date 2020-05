Salvini dice che sanzionare ‘Fuori dal Coro’ per le frasi di Feltri è un atto di ‘censura’ (Di martedì 5 maggio 2020) Il 18 maggio del 1999 Matteo Salvini è diventato un giornalista professionista, con tanto di iscrizione all’albo. Da quel giorno sono passati quasi 21 anni e la sua vita l’ha portato a coinvolgimenti molti diversi rispetto all’attività di chi, per professione, si occupa di informazione. Sarà la distanza temporale da quel mestiere che lo porta a dimenticare la regola fondamentale del mondo del giornalismo: la deontologia. Forse, proprio per questo motivo, il segretario della Lega parla di ‘censura’ e ‘bavaglio’ commentando la decisione dell’AgCom di sanzionare la trasmissione di Mario Giordano, ‘Fuori dal Coro’, per aver ‘ospitato’ quell’infelice – per usare un eufemismo – dichiarazione di Vittorio Feltri sui «meridionali inferiori». LEGGI ... Leggi su giornalettismo Solo nel 2030 torneremmo al livello di Pil pre-crisi del 2007 - dice Salvini

Salvini vuole riaprire tutto? Il virologo di Zaia dice il contrario

