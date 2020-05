Real Madrid, occhi su Camavinga: ma prima servono le cessioni (Di martedì 5 maggio 2020) Real Madrid, occhi su Camavinga: ma prima servono le cessioni. I Blancos devono sfoltire una rosa di 37 giocatori Eduardo Camavinga rimane uno dei principali obiettivi del Real Madrid, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore del Rennes attualmente viene valutato 50 milioni di euro. Al momento però rimane una cifra troppo alta da spendere, in primis per l’emergenza economica dovuta allo stop per la pandemia. Non solo, i blancos devono fare i conti con un totale di 37 giocatori. prima di Eduardo Camavinga serviranno parecchie cessioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 CorSport : il Real Madrid sfida Psg - United e Liverpool per Koulibaly

Discount Real Madrid : almeno cinque giocatori dovranno essere ceduti in estate. I nomi

Real Madrid - Carvajal : l’importanza dello spagnolo in numeri (Di martedì 5 maggio 2020)su: male. I Blancos devono sfoltire una rosa di 37 giocatori Eduardorimane uno dei principali obiettivi del, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore del Rennes attualmente viene valutato 50 milioni di euro. Al momento però rimane una cifra troppo alta da spendere, in primis per l’emergenza economica dovuta allo stop per la pandemia. Non solo, i blancos devono fare i conti con un totale di 37 giocatori.di Eduardoserviranno parecchie. Leggi su Calcionews24.com

LoSlalom : Stamattina per gli abbonati a Slalom, Furio Zara racconta un gol del 5 maggio, segnato mentre succedeva “quel” 5 ma… - news24_napoli : CORRIERE – Koulibaly, retroscena Real Madrid! Perez offrì 90 milioni… - antoniobuccher1 : @pastis83 @_Milanisti1899_ Se non ricordo male poi giocò nel Real Madrid...un bradipo. - Sergio37075361 : RT @PierangeloRiga1: @_Milanisti1899_ Quando gli scarti del Milan andavano al Real Madrid... - alberto_coghi : RT @RivistaUndici: «È come se Tadic, con quella veronica su Casemiro, si fosse liberato dal mondo che conoscevamo prima, quello in cui la C… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Bellissimo – Real Madrid vs Ajax, Champions League 2019 Undici Real Madrid, occhi su Camavinga: ma prima servono le cessioni

Eduardo Camavinga rimane uno dei principali obiettivi del Real Madrid, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore del Rennes attualmente viene valutato 50 milioni ...

Milan, pronta la mossa per blindare Theo Hernandez

Il Milan ha trovato in Theo Hernandez un probabile top player del futuro e vuole tenerselo stretto. L’ex Real Madrid firmerà un nuovo contratto tra non molto. Theo Hernandez è il miglior colpo di merc ...

Eduardo Camavinga rimane uno dei principali obiettivi del Real Madrid, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore del Rennes attualmente viene valutato 50 milioni ...Il Milan ha trovato in Theo Hernandez un probabile top player del futuro e vuole tenerselo stretto. L’ex Real Madrid firmerà un nuovo contratto tra non molto. Theo Hernandez è il miglior colpo di merc ...