Padre Pio: i miracoli che hanno reso Santo il frate di Pietrelcina (Di martedì 5 maggio 2020) Padre Pio: i miracoli che hanno reso Santo il frate di Pietrelcina Quali sono stati i miracoli compiuti da Padre Pio? Tra i segni miracolosi che vengono attribuiti al frate di Pietrelcina vi sono in primis le “stimmate” (i segni della crocefissione di Gesù sulle mani) che avrebbe portato per 57 anni in diverse fasi (a momenti alterni dal 1910 al 1917, e poi ininterrottamente dal 20 settembre 1918 fino a gran parte del 1968), il dono della bilocazione, la profezia, la lettura dei cuori (carisma noto come cardiognosi) e la percezione, da parte dei fedeli, di intensi profumi floreali di vario tipo (ad esempio: violette, gelsomino, mughetto, rose) che si sarebbero manifestati come segno della sua presenza anche dopo la sua morte. Il carisma della lettura dei cuori, secondo quanto verificato, veniva manifestato soprattutto durante le confessioni (Padre Pio arrivava a ... Leggi su tpi Padre Pio : il cast del film tv con Sergio Castellitto

