Napoli, esplosione in una fabbrica a Ottaviano: “Presto il monitoraggio dell’aria” (Di martedì 5 maggio 2020) L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (Arpac), si legge in una nota, “è immediatamente intervenuta, di concerto con i Vigili del Fuoco e le altre forze impegnate sul campo, per intraprendere i primi interventi utili per valutare gli effetti ambientali dell’incendio divampato oggi pomeriggio nello stabilimento Adler di Ottaviano (Napoli). Al momento sono presenti sul posto tecnici del Dipartimento provinciale di Napoli”. “Non appena sarà possibile, in base alle condizioni di sicurezza, l’Agenzia inizierà il monitoraggio delle matrici ambientali interessate dall’evento, a cominciare dal monitoraggio della qualità dell’aria“, prosegue la nota. “I risultati delle indagini ambientali svolte dall’Agenzia saranno comunicati alle autorità competenti e diffusi attraverso ... Leggi su meteoweb.eu Napoli - un morto e due feriti nell’esplosione della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano : le immagini dall’alto dopo l’incidente

