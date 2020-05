Manzella MISE | voucher banda ultra larga a vantaggio di 430mila imprese

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Positiva la decisione del Comitato per la Diffusione delle(Cobul) di stanziare 1,15 miliardi inper facilitare l’accesso alla. Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Gian Paoloha definito la misura “importante” per il tessuto imprenditoriale, le scuole e le famiglie. “Oltre a 2,2 milioni di cittadini, ne potranno beneficiare: con ogni impresa che beneficerà di un contributo di 500 euro per la connettività ad almeno 30 Mbits o di 2.000 euro per la connettività fino a 1 Gbits”, ha spiegato. “E’ un risultato – ha aggiunto – che aiuta la competitività del nostro tessuto produttivo e deve molto al lavoro condotto con le Regioni, che ringrazio per la determinazione e l’attenzione con cui seguono questa ...

