Ma davvero credete al complotto tra Bill Gates e Giuseppe Conte per installare un

Il contatto telefonico Giuseppe Conte-Bill Gates c'è stato sabato sera. In mezz'ora di colloquio, il fondatore della Microsoft ha avuto parole di apprezzamento per le eccellenze della ricerca italiana sui vaccini – tra cui quella che viene condotta a Pomezia e che è già in stato di avanzamento – e ha ringraziato il nostro Paese per il contributo finanziario alle sue fondazioni. Ma la rete, quando ha sentito questa notizia, ha subito scatenato i suoi peggiori istinti complottisti. E allora eccolo qui, il piano previsto dal governo italiano per installare sottopelle un microchip che possa tenere traccia di tutta la popolazione da impiantare nel corpo umano Contestualmente al vaccino.

