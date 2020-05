L’EMA sospende i farmaci a base di ranitidina

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) “Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema ha raccomandato la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tutti i medicinali adinell’Unione Europea”, a causa della presenza di, “seppur bassi livelli”, di nitrosammine, un’impurezza classificata come “probabile agente cancerogeno per l’uomo”. La decisione fa seguito al ritiro precauzionale di moltiper la cura di ulcera e reflusso adi questo principio attivo, disposto a settembre scorso. Lo comunica l’Agenzia europea del farmaco (Ema) in una nota pubblicata anche sul portale dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa). L’EMAdiStando ai dati sulla sicurezza disponibili, “lanon aumenta il rischio di cancro e ogni possibile rischio è ...