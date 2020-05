Gabbia | Esordio con il Milan un' emozione unica Ibrahimovic? Un vantaggio per tutti

(Di martedì 5 maggio 2020) Il difensore delMatteoè intervenuto in una diretta su Instagram per rispondere alle domande dei tifosi rossoneri. Inevitabile commentare l'attuale situazione legata al calcio italiano: “Sfortunatamente stiamo attraverso una situazione difficile. Spero che il campionato possa riprendere, ma ci sono persone che hanno studiato che sono preparate e che sicuramente prenderanno la decisione migliore per”. LEGGENDE ROSSONERE - “Non è facile visto che qui sono passati tanti...

"L'esordio in Serie A e' stata un'emozione unica, era il coronamento di un sogno. Difficile descrivere quel momento in una sola parola, ma ho provato emozioni fantastiche". Cosi' il difensore del Mila ...Intervenuto in diretta sul profilo Instagram del Milan, il giovane astro nascente Matteo Gabbia ha risposto ad alcune domande dei tifosi rossoneri. Ecco le sue parole: Su un grande difensore del Milan ...