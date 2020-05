Franceschini: “turismo ben oltre la crisi, servono interventi straordinari” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – La pandemia in corso nel nostro Paese ha tolto ossigeno praticamente a tutti i settori, qualcuno più di altri. Il turismo, ad esempio, è tra quelli che stanno pagando il prezzo più alto. “Il settore è in ginocchio, non sto a dirlo a voi che ve ne occupate in Parlamento. Io l’ho detto dall’inizio trovando condivisione da parte di tutti i miei colleghi di Governo: tutti i settori sono colpiti dall’emergenza Covid 19 ma, se alcuni settori avranno tempi di ripresa più veloci, il turismo resterà colpito per un tempo più lungo. Nel dramma generale della crisi gli va riconosciuta una sua straordinarietà. Per questo serve un intervento straordinario”. A dirlo il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini, in una video audizione presso la Commissione Industria, ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Franceschini : “Turismo in ginocchio - serve intervento straordinario” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – La pandemia in corso nel nostro Paese ha tolto ossigeno praticamente a tutti i settori, qualcuno più di altri. Il turismo, ad esempio, è tra quelli che stanno pagando il prezzo più alto. “Il settore è in ginocchio, non sto a dirlo a voi che ve ne occupate in Parlamento. Io l’ho detto dall’inizio trovando condivisione da parte di tutti i miei colleghi di Governo: tutti i settori sono colpiti dall’emergenza Covid 19 ma, se alcuni settori avranno tempi di ripresa più veloci, il turismo resterà colpito per un tempo più lungo. Nel dramma generale dellagli va riconosciuta una sua straordinarietà. Per questo serve un intervento straordinario”. A dirlo il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario, in una video audizione presso la Commissione Industria, ...

