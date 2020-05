Fauci contro Trump sulle accuse alla Cina | “Impossibile che il virus sia stato manipolato

RaffaLorr : RT @FaberVonCastell: +++ CLAMOROSO. Fauci già nel 2015 aveva pubblicato uno studio nel quale dimostrava l'efficacia della clorochina-idross… - Gio5231120 : RT @FaberVonCastell: +++ CLAMOROSO. Fauci già nel 2015 aveva pubblicato uno studio nel quale dimostrava l'efficacia della clorochina-idross… - SASam1714 : RT @LaStampa: Il virologo e membro della task force sul Covid-19: “Non ci sono prove scientifiche, il virus si è evoluto in natura”. Domeni… - NonVaccinato : RT @FaberVonCastell: +++ CLAMOROSO. Fauci già nel 2015 aveva pubblicato uno studio nel quale dimostrava l'efficacia della clorochina-idross… - StefanoDeloren1 : RT @LaStampa: Il virologo e membro della task force sul Covid-19: “Non ci sono prove scientifiche, il virus si è evoluto in natura”. Domeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci contro

Il virologo della task force della Casa Bianca nella lotta al coronavirus, Anthony Fauci, ha ribadito quanto già sostenuto dalla comunità scientifica secondo cui non ci sono prove del fatto che il vir ...Non ci sono prove scientifiche che il coronavirus sia stato «artificialmente o deliberatamente manipolato» in un laboratorio. Così, in una lunga intervista al National Geographic, Anthony Fauci defini ...