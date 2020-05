Fase 2 | basta con le repressioni di massa! I cittadini devono tornare liberi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Parliamoci chiaro. Non possiamo aspettare ancora. Non possiamo pensare che tutto il peso di questa infinita emergenza sia sulle spalle dei. Il governo, oltre al paternalismo, deve indicare subito una strategia che purtroppo tarda ad arrivare. E non si può più tollerare che parlino esperti su esperti. Ma chi decide in questo Paese? Bisogna finirla una volta per tutte con questo atteggiamento: il governo prenda consapevolezza del proprio ruolo ed elimini inutili ruoli e sovrapposizioni.paura di vivere!allarmismo!ora criminalizzare le persone che legittimamente escono di casa. Lasciateci rivivere: è il tempo della ripartenza. Bisogna subito pensare alle regole per il turismo e per i trasporti. Ad esempio in Sardegna le spiagge sono ancora chiuse e gli scali aeroportuali bloccati. Senza una strategia veloce e chiara si rischia il massacro ...