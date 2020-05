Cyberpunk 2077 ci presenta la fazione Militech con un nuovo teaser trailer

(Di martedì 5 maggio 2020)si avvicina lentamente al suo lancio su PC e console di settembre e CD Projekt RED continua a mostrarci i vari protagonisti che popoleranno le strade di Night City, la città che farà da sfondo all'attesissimo RPG.L'ultima gangta dallo studio erano i pericolosissimi Valentinos, ora è il turno dellaconosciuta come.Chi sono questi? E' presto detto. Stando all'account Twitter ufficiale, "tutti a Night City sanno cheè uno dei maggiori produttori di armi e veicoli militari al mondo. Hanno lavorato a stretto contatto con agenzie militari e di polizia americane per anni, fornendo armi e addestramento di alto livello".Leggi altro...

Sono sempre più numerose le fazioni di Cyberpunk 2077 che CD Projekt RED ci sta lentamente svelando nel corso delle settimane ed oggi tocca ai pericolosissimi ceffi della Militech.