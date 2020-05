Come indossare la mascherina? Quando è obbligatoria? (Di martedì 5 maggio 2020) Come e Quando bisogna indossare la mascherina. Le indicazioni del Ministero della Salute per la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Coronavirus e fase 2, Come indossare la mascherina? Si tratta di una delle domande più frequenti sulla rete. In effetti è un po’ Come lavarsi le mani. Un conto è farlo e un altro conto è farlo bene. Come indossare la mascherina? Una risposta affidabile e in qualche modo certificata arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute, che spiega la procedura in pochi semplici passaggi. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani Quando diventa umida, sostituiscila con ... Leggi su newsmondo Dai guanti alle diverse protezioni Ecco cosa indossare e come orientarsi

Come indossare la mascherina chirurgica per proteggersi dal coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Come indossare Coronavirus e verso la Fase 2: come indossare correttamente la mascherina (attenti al ferretto!) Grugliasco24.it Se dovete indossare la mascherina in pubblico, non fate come il vice Primo Ministro belga

Mascherine obbligatorie, a Genova per ora niente pugno duro da parte della polizia locale

Genova. Evitare che si creino assembramenti, invitare a indossare la mascherina nei casi in cui sia obbligatorio o fortemente consigliato e spiegare la differenza, assistere il cittadino per aiutarlo ...

