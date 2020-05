Caterina Balivo in lacrime | “Dopo quasi due mesi ho ripreso…”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 5 maggio 2020) Dopoduedi stop a causa dell’emergenza sanitaria,torna alla conduzione di ‘Vieni da me’, in onda da lunedì 4 maggio. Durante la prima puntata, la conduttrice ha ammesso che non è stato affatto facile tornare alla normalità. Ecco cosa ha dichiarato.in: “Dopodueho ripreso…” Con la fase 2 tantissimi programmi televisivi sospesi o rinviati pian piano stanno ricominciando ad andare in onda. Tra questi, anche ‘Vieni da me’, condotto da. Aduedi stop la conduttrice si è detta spaventata dal ritorno alla normalità, mostrandosi visibilmente commossa. Laha quindi esordito con un discorso rivolto a tutti i telespettatori: “Questa mattina dopo dueho ripreso la macchina, ho attraversato Roma e sono ...