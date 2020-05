A metà prezzo il Motorola Razr in USA: due al prezzo di uno (Di martedì 5 maggio 2020) Se poteste comprare due Motorola Razr al prezzo di uno, concludereste subito l'affare? Negli USA è possibile approfittare di questa promozione, che apparentemente promette uno sconto del 50% sul prezzo di listino del dispositivo a conchiglia (che ricordiamo costare 1499,99 dollari), sempre che si abbia intenzione di riceverne due dello stesso colore, ed in base alla disponibilità effettiva delle scorte (limitate). Come si può apprendere dallo store ufficiale, l'iniziativa promozionale resterà valida nel mercato statunitense fino al 10 maggio. Chi deciderà di aderire pagherà due Motorola Razr al prezzo di uno, cioè 1499,99 dollari (che è poi il prezzo di listino del primo pieghevole della casa alata). C'è chi reputa non ancora matura a sufficienza la tecnologia che hanno alle spalle i dispositivi pieghevoli (motivo per ... Leggi su optimagazine YI Home Camera 3 a metà prezzo su Amazon con questo codice sconto

#iorestoacasa - Leggi Quattroruote a metà prezzo (Di martedì 5 maggio 2020) Se poteste comprare duealdi uno, concludereste subito l'affare? Negli USA è possibile approfittare di questa promozione, che apparentemente promette uno sconto del 50% suldi listino del dispositivo a conchiglia (che ricordiamo costare 1499,99 dollari), sempre che si abbia intenzione di riceverne due dello stesso colore, ed in base alla disponibilità effettiva delle scorte (limitate). Come si può apprendere dallo store ufficiale, l'iniziativa promozionale resterà valida nel mercato statunitense fino al 10 maggio. Chi deciderà di aderire pagherà duealdi uno, cioè 1499,99 dollari (che è poi ildi listino del primo pieghevole della casa alata). C'è chi reputa non ancora matura a sufficienza la tecnologia che hanno alle spalle i dispositivi pieghevoli (motivo per ...

NicolaPorro : 'Costui vide, e chi non l’avrebbe veduto?che l’essere il pane a un prezzo giusto,è per sé una cosa molto desiderabi… - gattusdom : Dopo l'Unità d'IT fatta come detto dalla storia riusciamo a capire meglio come è avvenuta la UE? Allora: Il NORD IT… - nicolorossettoP : RT @Staffetta: Elettricità: ad aprile consumi -17%, pesa #COVID19 Prezzo di borsa fa nuovo record negativo a 24,81€/MWh. Quasi metà della d… - _foreversissi_ : Buon martedì mattina a tutti/e voi: inizio con questa proposta lavorativa da gestire come meglio credete ??...di que… - EUEnergyRetail : RT @Staffetta: Elettricità: ad aprile consumi -17%, pesa #COVID19 Prezzo di borsa fa nuovo record negativo a 24,81€/MWh. Quasi metà della d… -

Ultime Notizie dalla rete : metà prezzo Carburanti, così crollano i consumi (-60%) ma non i prezzi Il Sole 24 ORE