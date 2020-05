Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore di 26 anni: chi è Nicola Vivarelli (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi a Uomini e Donne Gemma Galgani ha conosciuto il misterioso Sirius con cui aveva chattato nei giorni scorsi: il nuovo corteggiatore è Nicola Vivarelli ed ha 26 anni. Oggi Uomini e Donne è tornato in studio, Gemma Galgani ed il pubblico da casa hanno potuto scoprire l'identità del nuovo corteggiatore della dama, fin qui noto come Sirius. Nella realtà si chiama Nicola Vivarelli, ha 26 anni ed ha chattato con Gemma, 70anni, durante le due settimane della versione trono 'Corteggia con le parole'. Terminata la fase digitale che aveva visto Gemma Galgani e Giovanna Abate chattare da casa sa con i loro corteggiatori, Uomini e Donne ha ripreso la sua forma classica, anche se nel rispetto delle norme esistenti in questo periodo. Il pubblico del dating show di ... Leggi su movieplayer Tina Cipollari crisi di mezza età | Ritocchino prima di Uomini e Donne

