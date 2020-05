Tom Hardy irriconoscibile sul set del film Al Capone

Leggi su zon

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tomsarà protagonista del nuovodi Josh Trank, Alma dalla prima foto èTom, protagonista del nuovodi Josh Trank “Al” èsul set. Qualcosa era già visibile dal trailer rilasciato qualche settimana fa, ma il cambiamento radicale è ben visibile sulla foto pubblicata sul profilo ufficiale dal fotografo del set. La foto ha già fatto il giro del web, lasciando perplessi moltissimi fan che non riescono a vedere nulla del noto attore che è. Lo scatto è stato pubblicato per omaggiare sia Tomche la truccatrice del set, Audrey Doyle, che ha compiuto un lavoro immane. Ilgià particolarmente atteso, dovrebbe essere reso disponibile a partire dal 12 maggio 2020. Come molti altrianche questo infatti sarà disponibile per il pubblico in ...