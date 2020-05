“Temo un’inversione di rotta nei contagi | i mezzi pubblici mi preoccupano” | confida la

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Sento che le aziende che stanno ripartendo sono molto attente, tutti hanno capito che non attenersi alle misure di sicurezza significa farsi del male”. Abbandonandosi poi ad un incoraggiante “speriamo di farcela” tuttavia, l’esperta di Microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, non riesce però a nascondere la sua “grossa preoccupazione” per “i trasporti”. L’esperta: “Temo purtroppo un’inversione di” Del resto, per quanto si professi ottimista, l’esperta non può che ammettere, con ogni probabilità, “che ci sia un’inversione di. Ma intervenendo tempestivamente non ritorneremo al punto zero”. Sono dunque i, a detta delle dottoressa Gismondo, il punto debole, malgrado siano state apposite regole ...