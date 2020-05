Scontro Pd-M5s su Decreto Maggio ex Aprile Più Stato nelle imprese | caos sui fondi

zazoomnews : Calabria continua lo scontro tra la presidente Santelli e M5s a proposito delle modalità avvio fase 2 - #Calabria… - alisabn : RT @ettoremaria: 'Assalto alla diligenza!'. Lo sceriffo #Gualtieri respinge gli appetiti degli 'indiani' (M5S, Iv, LeU, Pd). Intanto è arri… - ettoremaria : 'Assalto alla diligenza!'. Lo sceriffo #Gualtieri respinge gli appetiti degli 'indiani' (M5S, Iv, LeU, Pd). Intanto… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Reddito o contributo di emergenza? Scontro sul nome tra M5S e Italia dei Valori alleata con il Pd - IzzoEdo : RT @LaStampa: E’ accaduto nel vertice notturno tra il premier Conte, collegato da Palazzo Chigi e i capidelegazione dei partiti alleati. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro M5s

La Stampa

Non è stata per nulla semplice la riunione di Governo avutasi ieri pomeriggio in video conferenza tra Conte, Gualtieri e i capidelegazione dei partiti di maggioranza in merito al nuovo Decreto economi ...Grazie al distanziamento fisico, il litigio è andato in scena sui monitor collegati in videoconferenza. Teatro dello scontro, il vertice tra il premier Conte, collegato da Palazzo Chigi e i capidelega ...