Sabrina Salerno Instagram stratosferica, la canotta rosa di pizzo è trasparente: «Da far girar la testa…» (Di lunedì 4 maggio 2020) Un nuovo scatto audace arriva dal profilo Instagram di Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice genovese, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre negli anni Ottanta grazie alla voce potente e le misure da pin up. L’artista, 52 anni, che ha fatto ballare varie generazioni, in tutt’Europa, sulle note di album come Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love), ha postato un selfie molto provocante. «Da far girar la testa…», Sabrina Salerno stratosferica su Instagram: la canotta rosa di pizzo è trasparente Sabrina Salerno ha pubblicato nel corso della giornata di ieri una foto sensuale in giardino, scattata a Venezia, che ritrae la soubrette con una canotta di pizzo rosa e un reggiseno nero a balconcino. In primo piano il davanzale favoloso della 52enne, ... Leggi su urbanpost Sabrina Salerno e la nuova prova costume : da urlo! FOTO

Sabrina Salerno devastante. Non nasconde nulla - fuori tutto il ‘meglio’

Sabrina Salerno super sexy sul divano : scollatura esagerata – FOTO (Di lunedì 4 maggio 2020) Un nuovo scatto audace arriva dal profilodi, cantante, showgirl e attrice genovese, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre negli anni Ottanta grazie alla voce potente e le misure da pin up. L’artista, 52 anni, che ha fatto ballare varie generazioni, in tutt’Europa, sulle note di album come, Supere Over The Pop e singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love), ha postato un selfie molto provocante. «Da far girar la testa…»,su: ladiha pubblicato nel corso della giornata di ieri una foto sensuale in giardino, scattata a Venezia, che ritrae la soubrette con unadie un reggiseno nero a balconcino. In primo piano il davanzale favoloso della 52enne, ...

Goldrake1810 : RT @Goldrake1810: Ha MESSO ?? MI PIACE ??... LEI ?? ?? La Regina ??... Salerno Sabrina #SabrinaSalerno Nr. 1 ???? @SabrinaSalerno https://t.c… - LucaBen80 : RT @telegnocca: sua divinità Sabrina Salerno ???????????? - nome_utente_g__ : @MessinaMarco Non esagero, non sarai Sabrina Salerno (che a distanza di 30 anni dal video boys boys boys mi torment… - Goldrake1810 : Ha MESSO ?? MI PIACE ??... LEI ?? ?? La Regina ??... Salerno Sabrina #SabrinaSalerno Nr. 1 ???? @SabrinaSalerno - RainbowItalia : #OraInOnda ? Boys, Boys, Boys ? Sabrina Salerno ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno devastante. Non nasconde nulla, fuori tutto il ‘meglio’ TuttiVip Sabrina Salerno Instagram stratosferica, la canotta rosa di pizzo è trasparente: «Da far girar la testa…»

Sabrina Salerno ha pubblicato nel corso della giornata di ieri una foto sensuale in giardino, scattata a Venezia, che ritrae la soubrette con una canotta di pizzo rosa e un reggiseno nero a balconcino ...

Il cachet di Sabrina Salerno e non solo. Il Carnevale a Petrosino e Marsala, ecco i costi

Eppure esisteva un tempo in cui potevamo andare in giro per strada. In cui la parola “assembramento” era praticamente sconosciuta. Esisteva un tempo in cui si potevano affollare le piazze e le strade.

Sabrina Salerno ha pubblicato nel corso della giornata di ieri una foto sensuale in giardino, scattata a Venezia, che ritrae la soubrette con una canotta di pizzo rosa e un reggiseno nero a balconcino ...Eppure esisteva un tempo in cui potevamo andare in giro per strada. In cui la parola “assembramento” era praticamente sconosciuta. Esisteva un tempo in cui si potevano affollare le piazze e le strade.