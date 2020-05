Rossi: “No a fughe in avanti delle Regioni ma anche il governo ha commesso errori" (Di lunedì 4 maggio 2020) “La Calabria ha fatto una fuga in avanti priva di senso, mi è sembrato un comportamento del tutto legittimo da parte del governo impugnare quel provvedimento”. Lo afferma in un'intervista a la Repubblica il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, il quale tuttavia ammette anche che “lo Stato non le ha certo indovinate tutte e farebbe bene anche a riconoscerlo” perché “dapprima ci ha lasciato ad armi nude contro l'epidemia, senza rifornimenti di dispositivi medici e di protezione nonostante gli acquisti centralizzati” quindi “hanno avvertito che avrebbero chiuso la Lombardia dando ai lombardi un giorno di tempo per fuggire ed estendere il contagio”. Perciò “basta scaricare tutto sulle Regioni”, avverte Rossi, che su Zaia chiosa così: “Un bell'atteggiamento da sbruffone dire che lui ... Leggi su agi Coronavirus - Rossi alle imprese : un “patentino” da immuni per tornare al lavoro. Le regole per la "fase 2"

