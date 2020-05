Orsato e il caso Inter-Juve in Procura. Il retroscena su quella serata (Di lunedì 4 maggio 2020) Il caso Inter-Juve dopo le parole di Pecoraro con l’audio di Orsato che sarebbe sparito finisce in Procura Inter–Juve del 2018 non è ancora finita! La vicenda denunciata da Pecoraro (sarebbe sparito l’audio tra Orsato e il VAR sulla mancata espulsione di Pjanic) sarà oggetto di due esposti che saranno presentati a Milano e Roma. Oggi il Corriere dello Sport, riporta un retroscena, riportato così dai colleghi di JuventusNews24.com. Gli arbitri usano alcuni escamotage per aggirare il rigido protocollo e per aiutare l’arbitro in campo. Sarebbe avvenuto questo, infatti, a San Siro nelle comunicazioni fra il VOR (ovvero Valeri e Giallatini) e l’arbitro in campo (Orsato). Nei giorni successivi alla partita, si raccontava già di una sorta di suggerimento quasi involontario da parte del VAR ad Orsato, ma che farebbe parte di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Ildopo le parole di Pecoraro con l’audio diche sarebbe sparito finisce indel 2018 non è ancora finita! La vicenda denunciata da Pecoraro (sarebbe sparito l’audio trae il VAR sulla mancata espulsione di Pjanic) sarà oggetto di due esposti che saranno presentati a Milano e Roma. Oggi il Corriere dello Sport, riporta un, riportato così dai colleghi dintusNews24.com. Gli arbitri usano alcuni escamotage per aggirare il rigido protocollo e per aiutare l’arbitro in campo. Sarebbe avvenuto questo, infatti, a San Siro nelle comunicazioni fra il VOR (ovvero Valeri e Giallatini) e l’arbitro in campo (). Nei giorni successivi alla partita, si raccontava già di una sorta di suggerimento quasi involontario da parte del VAR ad, ma che farebbe parte di ...

