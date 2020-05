Michelle Hunziker nella bufera per la Botteri: Tomaso Trussardi interviene (Di lunedì 4 maggio 2020) Tomaso Trussardi interviene su Instagram per difendere Michelle Hunziker dopo la bufera causata dal servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri. Qualche giorno fa infatti il tg satirico aveva messo in evidenza alcune critiche mosse sul web contro la giornalista, accusata di curare poco il suo look. Il servizio aveva causato una bufera mediatica a cui sia Michelle Hunziker che Striscia la Notizia avevano risposto. “Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri – aveva detto la showgirl svizzera -. Cosa assolutamente non vera perché noi di Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima messa in piega. Questo non è attaccare ... Leggi su dilei Michelle Hunziker lancia un appello a Giovanna Botteri : ecco cosa ha detto

