Met Gala 2020, l'agenda digitale completa di uno dei più spettacolari eventi del mondo della moda (Di lunedì 4 maggio 2020) Nella storia della moda il primo lunedì di maggio è una data segnata sul calendario di tutti: il Met Gala è un must, e anche se la pandemia ha cambiato i piani per quest'anno, non c'è dubbio che uno degli eventi più attesi di sempre farà la storia con il suo primo evento completamente digitale, chiamato A Moment With the Met. Anna Wintour, direttore editoriale di Vogue US, ospiterà l'evento per intero con un discorso che andrà dritto in cima agli archivi della serata più importante della moda. La sempre invitata Florence Welch farà una presentazione speciale da casa con Florence e The Machine e Virgil Abloh realizzerà un esclusivo DJ set per godersi l'evento iconico di maggio. Testimone della serata al Metropolitan Museum di New York sarà proprio come ha detto Wintour: "È impossibile per noi ... Leggi su gqitalia Met Gala Challenge - i look più sorprendenti su Instagram

Mindy Kaling si traveste come Jared Leto (testa compresa) al Met Gala 2019

Oggi, lunedì 4 maggio, al Metropolitan Museum of Art di New York si sarebbe dovuto svolgere l’evento benefico più glamour e atteso nel mondo della moda, il Met Gala che, come altri eventi in giro per ...

Il Met Gala è uno degli eventi fashion più attesi dell'anno, inaugura la mostra allestita al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York e, nel tentativo di sviluppare in modo unico e ...

