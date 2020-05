Marco Masini e Francesco Renga cantano T’Innamorerai, il nuovo singolo presto in radio (Di lunedì 4 maggio 2020) Torna in radio dopo 27 anni. Marco Masini e Francesco Renga cantano T'Innamorerai a qualche giorno dall'inizio della Fase 2, quella con la quale hanno allentato le misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus. Il brano fa parte della raccolta celebrativa per i primi 30 anni di carriera di Marco Masini che sono transitati anche per il palco del Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con Il Confronto. Il disco è un lungo viaggio di 30 anni attraverso la musica di Marco Masini, che per l'occasione ha voluto circondarsi di numerosi colleghi - e amici - che hanno arricchito l'album nei duetti dei brani più noti dell'artista fiorentino come Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, ... Leggi su optimagazine Marco Masini : chi è - età - carriera - curiosità e vita privata del cantante

