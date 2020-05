L’infettivologo Bassetti: “Il caldo non ammazzerà il virus, in autunno potrebbe ripresentarsi in versione ridotta” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus e caldo, una grande incognita. Secondo l’infettivologo Matteo Bassetti “il caldo non ammazzerà il virus, in autunno dovrebbe ripresentarsi in versione ridotta, ma non per questo si deve fermare il paese”. Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova ha espresso il suo parere sulle modalità illustrate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per dare il via il 4 maggio alla Fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria. Il medico ha lasciato intendere che si sarebbe aspettato una ripartenza più decisa da parte del Governo, invece ha notato che “si è voluta mantenere una cautela”. E sull’utilizzo indistinto della mascherina ha da ridire: “Non si deve far pensare che sia la soluzione al Coronavirus”. Nel momento in cui da oggi, lunedì 4 maggio si entra nella ... Leggi su tpi L’infettivologo Bassetti : “Paure esagerate - emergenza sanitaria è finita”

“Le conseguenze potrebbero essere permanenti” - le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti

L’infettivologo Bassetti boccia Conte : “Sembra uno stato di polizia. Il governo non ha avuto coraggio” (Di lunedì 4 maggio 2020) Corona, una grande incognita. Secondo l’infettivologo Matteo“ilnon ammazzerà il, indovrebbe ripresentarsi in versione ridotta, ma non per questo si deve fermare il paese”. Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova ha espresso il suo parere sulle modalità illustrate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per dare il via il 4 maggio alla Fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria. Il medico ha lasciato intendere che si sarebbe aspettato una ripartenza più decisa da parte del Governo, invece ha notato che “si è voluta mantenere una cautela”. E sull’utilizzo indistinto della mascherina ha da ridire: “Non si deve far pensare che sia la soluzione al Corona”. Nel momento in cui da oggi, lunedì 4 maggio si entra nella ...

