Il Sassuolo riprende gli allenamenti individuali | le prime immagini – VIDEO

(Di lunedì 4 maggio 2020) I giocatori deltornano in campo.sgambate sul terreno di gioco del Mapei Football Center Ilha ripreso glistamattina. I neroverdi sono i primi a tornare in campo (erano stati gli ultimi a disputare una partita ufficiale). Stando a quanto appreso daNews.net, il primo gruppo di calciatori che si è allenato sui campi del centro sportivo, il Mapei Football Center, è quello formato da Djuricic, Rogerio e Magnani. Dalpostato dal club sui social si intravedono anche Toljan e Raspadori. Non verranno diramate liste dei presenti, trattandosi difacoltativi.corse al #MapeiFootballCenter 🏃‍♂️💪#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/zPACKAgtdB — U.S.(@US) May 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com

Il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti stamattina. I neroverdi sono i primi a tornare in campo (erano stati gli ultimi a disputare una partita ufficiale). Stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, ...