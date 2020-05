repubblica : Coronavirus, la testimonianza: 'Ho scoperto di avere avuto il Covid a dicembre, ma il mio tampone era negativo' - repubblica : 'Ho avuto il coronavirus a dicembre ma l'ho scoperto una settimana fa col sierologico' [di MARIA NOVELLA DE LUCA] [… - fanpage : Giacomo Poretti e sua moglie Daniela hanno contratto il #COVID19 - Buongod : @QRepubblica Brambilla pensa in buona fede di poter accreditare l'inaccreditabile. Non si chiede: se non si fosse p… - alinatede : RT @emanuelbutti: 'Ho avuto il coronavirus a dicembre ma l'ho scoperto una settimana fa col sierologico' -

Ultime Notizie dalla rete : avuto coronavirus "Ho avuto il coronavirus a dicembre ma l'ho scoperto una settimana fa col sierologico" la Repubblica Coronavirus, inizia la Fase due: in Toscana al lavoro 200mila persone Firenze si rianima, ma senza caos

Il conto alla rovescia è finito: oggi in Toscana tornano al lavoro circa 200.000 lavoratori in più rispetto alle scorse settimane in cui sono rimaste aperte le attività strategiche, quelle facenti par ...

Sospeso (di nuovo) il mega centro commerciale di Segrate firmato da Percassi e Westfield

Era stata prevista una prima volta nel 2018, poi spostata nel 2019 ed infine fissata per il 2022, ma l’inaugurazione di Westfield Segrate, uno dei più ambiziosi progetti europei dello shopping e del t ...

