Giovanna Botteri, il servizio in suo favore lo fa La Vita in Diretta (Di lunedì 4 maggio 2020) Giovanna Botteri a La Vita in Diretta Striscia la Notizia e Michelle Hunziker lo ripetono da ore: il nostro servizio era a favore di Giovanna Botteri. Non ci crede nessuno, neppure La Vita in Diretta, che proprio nella puntata di oggi (la prima dopo il polverone del weekend che ha coinvolto la giornalista) ha dedicato alla corrispondente Rai da Pechino una copertina celebrativa per ringraziarla del lavoro che svolge tutti i giorni. “Oggi abbiamo deciso di dedicarla a una giornalista che da anni ci racconta il mondo, ma negli ultimi tempi ci ha raccontato la Cina. E’ un’amica nostra e di tutti noi qui a La Vita in Diretta, anche perché ogni giorno ci regala una cartolina da Pechino, simbolo di rinascita e di speranza. E lo vogliamo fare oggi perché oggi per noi è un po’ una ripartenza. Lei è Giovanna Botteri” dice Alberto ... Leggi su davidemaggio Lilli Gruber su Giovanna Botteri/ Fuorionda di Striscia : "dice una serie di caz*ate"

Gerry Scotti rompe il silenzio : la verità su Giovanna Botteri

