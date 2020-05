Giacomo Poretti racconta: “io positivo e con febbre alta per otto giorni” (Di lunedì 4 maggio 2020) racconta di aver avuto una febbre alta per almeno una settimana, il comico milanese. Alto lo spavento, anche sua moglie si era ammalata Il famoso attore, Giacomo Poretti, parte del trio, Aldo, Giovanni e Giacomo, racconta di essere stato affetto da Coronavirus e di aver vissuto un grande spavento. “Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita” – ha spiegato il comico “Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York…” E confessa di aver avuto molta paura, il sessantaquattrenne nato in provincia di Milano, affermando che quando sentiva parlare di ospedale gli suonava come “Evocare il cimitero”. Adesso i tamponi sono negativi, l’attore sta man mano tornando alla vita di tutti i giorni e si dice ... Leggi su chenews Coronavirus - anche Giacomo Poretti ha avuto il Covid-19 : “Ho avuto dolori e febbre alta - per 8 giorni ho controllato il respiro”

