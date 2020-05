Futures USA negativi aspettando Wall Street (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Si muovono al ribasso i future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza in calo per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora. Sul sentiment degli investitori pesano i timori di riacutizzazione delle dispute commerciali Stati Uniti e Cina. Sul fronte macro, si guarda agli ordinativi industriali in agenda dopo l’avvio del mercato americano. Intanto, il contratto sul Dow Jones cede lo 0.82% a 23,423 punti, mentre quello sullo S&P cede lo 0,57% a 2,804.88 punti e quello sul Nasdaq arretra dello 0,59% a 8,666.75 punti. (Foto: David Vives / Pixabay) Leggi su quifinanza Futures USA positivi aspettando Wall Street

Il miliardario ha venduto partecipazioni in alcuni vettori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 mag - I future viaggiano in ribasso, puntando ad una apertura in calo a Wall Street. A pesare s ...

