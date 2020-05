Fase 2 | Ranieri Guerra | “Riprendere con il calcio? Troppo rischioso”

Leggi su viagginews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nellaed altri sport di contatto difficilmente potrebbero tornare. Per l’Oms ci sono dei rischigrandi. È cominciata la2 in Italia, con circa 4,4 milioni di persone che nella giornata di lunedì 4 maggio si sono spostate per andare a lavorare. In tanti hanno scelto anche i mezzi pubblici, … L'articolo“Riprendere con ilrischioso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com