Dal Messico la prova che la F1 non è ancora pronta a ripartire | il circuito diventa un

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il Gran Premio di Città delsi dovrebbe disputare il primo novembre, ma al momento la Formula 1 non ha certezze: il futuro della stagione è legato gioco forza all'epidemia da coronavirus. Liberty Media sta studiando un nuovo calendario che fisserebbe la partenza del mondiale a luglio, ma ètutto in divenire. Nel frattempo l'autodromo Hermanos Rodriguez di Città deldiventerà un ospedale provvisorio che si occuperò di curare i pazienti colpiti dal virus. “Nel paddock sono stati installati otto moduli per l'ospedalizzazione”, ha spiegato il direttore dell'Istituto messicano di sicurezza sociale. Nello Stato del Nord America il Covid-19 ha provocato ad oggi oltre 22mila contagi e 2.061 morti.