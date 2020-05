Coronavirus: in Sicilia contagiate 2.202 persone, meno ricoveri (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – Situazione stabile in Sicilia con meno ricoveri e 2.202 positivi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 87.166 (+1.211 rispetto a ieri), su 79.336 persone: di queste sono risultate positive 3.255 (+15), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (-1), 809 sono guarite (+14) e 244 decedute (+2).Degli attuali 2.202 positivi, 403 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 27 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.799 (+8) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.L'articolo Coronavirus: in Sicilia contagiate 2.202 persone, ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Sicilia - Catania ancora la città con più contagi

