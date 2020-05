Burioni: “Forse non siamo pronti per la Fase 2. Bambini serbatoio ideale del virus” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus, Burioni: “Forse non siamo pronti per la Fase 2” “Nessuno di noi vuole rivedere quello che abbiamo visto agli inizi di marzo”. Il virologo Roberto Burioni ospite ieri sera da Fabio Fazio è scettico e dichiara le sue perplessità sulla Fase 2. “Per ripartire è essenziale rispettare i protocolli di sicurezza, ma siamo davvero sicuri che siamo pronti a fare tamponi in modo tempestivo ai 4 milioni di lavoratori che domani riprenderanno le loro attività? E siamo sicuri che tutti gli operatori sanitari avranno dpi adeguati? Se domani alle 15 un dipendente di un’azienda ha 38 di febbre, siamo pronti a fargli un tampone? A tracciare tutti i suoi contatti? A isolarli per davvero, non in casa? siamo pronti a dotare di protezioni tutti i sanitari che lo vedranno? Io non sono certo. Spero che si verifichi lo scenario ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus,: “Forse nonper la2” “Nessuno di noi vuole rivedere quello che abbiamo visto agli inizi di marzo”. Il virologo Robertoospite ieri sera da Fabio Fazio è scettico e dichiara le sue perplessità sulla2. “Per ripartire è essenziale rispettare i protocolli di sicurezza, madavvero sicuri chea fare tamponi in modo tempestivo ai 4 milioni di lavoratori che domani riprenderanno le loro attività? Esicuri che tutti gli operatori sanitari avranno dpi adeguati? Se domani alle 15 un dipendente di un’azienda ha 38 di febbre,a fargli un tampone? A tracciare tutti i suoi contatti? A isolarli per davvero, non in casa?a dotare di protezioni tutti i sanitari che lo vedranno? Io non sono certo. Spero che si verifichi lo scenario ...

