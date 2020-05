Bonus baby sitter 2020 Dl Aprile | a chi spetta e quanti soldi sono

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) Per fare chiarezza circa le modalità e le tempistiche relative all’ottenimento del famosoè opportuno prendere per riferimento quanto indicato dal decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede la nuova introduzione delper sostenere le famiglie di autonomi e partite IVA, e non solo, specialmente la decisione di chiudere le scuole. Come sappiamo si parla di un un piano di aiuti specifico che è andato anche ad aumentare quanto atà erogabile per le famiglie con figli perché con le scuole chiuse: dal momento che i bambini restano a casa ma i genitori devono tornare a lavorare con la Fase2 e i nonnile persone più a rischio Coronavirus, ecco che lediventano fondamentali. Ma a chino, nello specifico, questi sostegni? Ecco quello che ...