Adesso è ufficiale | la saga di Twilight “continua” con Midnight Sun

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il leone torna ad innamorarsi dell’agnello. Con un vero e proprio countdown sul suo sito, la scrittrice Stephenie Meyer ha annunciato oggi l’arrivo in libreria del “nuovo”, ovvero del “vecchio”ma dal punto di vista di Edward. Si chiamaSun e sarà sugli scaffali americani il 4 agosto, come quinto librodellada 400 milioni di copie. L’editore italiano, Fazi, ha appena risposto a Wired che non c’è in cantiere una dataper l’uscita qui, ma i fan sono già in grande fermento. Il motivo? Semplice: complice la recente maratona di Italia 1, gli appassionati della storia d’amore impossibile tra il vampiro centenario e l’adolescente umana si sono “risvegliati”. E la nostalgia sembra forte, in parte perché gli interpreti Robert ...