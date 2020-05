"Sono sicura, tra una settimana...": il governo impugna l'ordinanza, Santelli non molla (Di domenica 3 maggio 2020) Continua lo scontro a distanza tra Francesco Boccia e Jole Santelli. La Calabria è l'unico posto in Italia in cui è possibile uscire di casa per andare al ristorante, grazie all'aggiunta di alcuni tavolini all'aperto: un'iniziativa che ha suscitato lo sdegno del governo, nonostante la presidente della Regione abbia adottato le misure necessarie per riaprire in sicurezza. Il ministro Boccia ha deciso di impugnare l'ordinanza della Calabria, la cui fuga in avanti non sarebbe consentita dalla normativa nazionale, che permette solo la consegna a domicilio e le consumazioni da asporto. Sono stati trasmetti trasmetti gli atti all'avvocatura dello Stato, che lunedì 4 maggio depositerà l'impugnativa: una mossa per mettere pressione alla governatrice, che aveva l'occasione di tornare sui suoi passi ed evitare il caso, ma che per coerenza ha tenuto dritta la linea. ... Leggi su liberoquotidiano Mancini assicura : «Se sono bravi sono pronto a convocare i ragazzi della Primavera»

Covid - le mascherine pagate dalla Regione Lazio (e non ancora arrivate) sono assicurate da un imputato in un processo di camorra

Coronavirus - come i bimbi vivono la quarantena e quali strategie per aiutarli : “Sono contagiati dalle emozioni degli adulti. Serve rassicurare senza nascondere la verità. E accogliere rabbia e disagio” (Di domenica 3 maggio 2020) Continua lo scontro a distanza tra Francesco Boccia e Jole. La Calabria è l'unico posto in Italia in cui è possibile uscire di casa per andare al ristorante, grazie all'aggiunta di alcuni tavolini all'aperto: un'iniziativa che ha suscitato lo sdegno del, nonostante la presidente della Regione abbia adottato le misure necessarie per riaprire in sicurezza. Il ministro Boccia ha deciso dire l'della Calabria, la cui fuga in avanti non sarebbe consentita dalla normativa nazionale, che permette solo la consegna a domicilio e le consumazioni da asporto.stati trasmetti trasmetti gli atti all'avvocatura dello Stato, che lunedì 4 maggio depositerà l'tiva: una mossa per mettere pressione alla governatrice, che aveva l'occasione di tornare sui suoi passi ed evitare il caso, ma che per coerenza ha tenuto dritta la linea. ...

virginiaraggi : Mobilità più sicura e sostenibile, Rilancio Economico, Solidarietà e Nuove Regole Comuni di Convivenza. Sono quattr… - matteosalvinimi : #Salvini: Quello di questa sera doveva essere l'annuncio della riapertura sicura e graduale, ma no. Ho ascoltato pe… - vladiluxuria : Se ci fosse stato al governo il duo #Salvini #Meloni per poter rivedere fidanzati e persone legate a noi affettiva… - Noovyis : ('Sono sicura, tra una settimana...': il governo impugna l'ordinanza, Santelli non molla) Playhitmusic - - zoethecomfort : @enzo_64fusco @giuliaselvaggi2 Non sono sicura di aver capito ma credo di essere d’accordo ?? -