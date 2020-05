Sondaggio Demos | scende la popolarità del governo e Zaia supera Salvini

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 maggio 2020) Clamoroso sorpasso di popolarità di Lucanei confronti dell’amico di partito Matteo. Lo rivela unpubblicato oggi da la Repubblica. Ma il dato più significativo è il calo verticale di gradimento per il. Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus si conferma, sì, la prima posizione per il premier Conte. Ma il premier perde 7 punti percentuali e raggiunge il 64%. Novità per il governatore del Veneto che si piazza al secondo posto, con oltre il 50%. Un risultato che lo fa balzare in avanti rispetto al leader del suo partito,chedi 10 punti in un solo mese, con il 37%. Stessa percentuale anche per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Ilè stato condotto dall’istitutonel periodo tra il 28 e il 30 aprile e pubblicato ...