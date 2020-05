Renzi, ‘Priorità sono i cantieri, non i Dpcm che danno ai poliziotti la verifica sui fidanzamenti’ (Di domenica 3 maggio 2020) Fase 2, Matteo Renzi: “Ripartire in sicurezza, ma ripartire. E sono terrorizzato che ci sia una decimazione delle donne che lavorano”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi è tornato a parlare della Fase 2 rinnovando il suo appello al premier Conte: se dovesse scegliere la strada del populismo dovrebbe andare avanti senza IV. Fase 2, Renzi: “Se il premier sceglie il populismo farà a meno di noi” Nella prima parte della sua intervista al Corriere della Sera Renzi è tornato sul suo intervento al Senato in occasione dell’informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Era un appello. Ho chiesto a Conte di decidere. Tocca a lui, non a noi. Durante la fase 1, quella della paura, il premier ha rassicurato gli italiani. Ora siamo fuori dall’emergenza. Le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 3 maggio 2020) Fase 2, Matteo: “Ripartire in sicurezza, ma ripartire. Eterrorizzato che ci sia una decimazione delle donne che lavorano”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteoè tornato a parlare della Fase 2 rinnovando il suo appello al premier Conte: se dovesse scegliere la strada del populismo dovrebbe andare avanti senza IV. Fase 2,: “Se il premier sceglie il populismo farà a meno di noi” Nella prima parte della sua intervista al Corriere della Seraè tornato sul suo intervento al Senato in occasione dell’informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Era un appello. Ho chiesto a Conte di decidere. Tocca a lui, non a noi. Durante la fase 1, quella della paura, il premier ha rassicurato gli italiani. Ora siamo fuori dall’emergenza. Le ...

Italiaviva_av : 'Se dici che ci sono 400 miliardi di liquidità per le imprese, poi ci devono essere davvero. Sblocchiamo i cantieri… - NewsMondo1 : Renzi, ‘Priorità sono i cantieri, non i Dpcm che danno ai poliziotti la verifica sui fidanzamenti’… - danieledvpd : @Graziella2201 La proposta più sensata era quella, tra l'altro avanzata da Renzi, di definire le priorità in questo… - Frances31363816 : RT @Moonlightshad1: Ed è esattamente per questo che al Manifesto hanno pensato che fosse necessario imporre una priorità, che non è quella… - Gio_Eh_niente : @ItaliaViva @matteorenzi Eh niente Sig. Renzi, sempre dalla parte sbagliata o meno giusta. Lodevole l'iniziativa pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi ‘Priorità «Priorità è il sud, non i vitalizi». Scintille fra sardine e 5 stelle | il manifesto Il Manifesto