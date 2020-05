GiuseppeConteIT : Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo… - rtl1025 : ?? 'Domani nuova pagina da scrivere assieme con #responsabilità. Il futuro del nostro #Paese è nelle nostre mani, ma… - zazoomblog : «Nuova pagina da scrivere insieme» Conte su Fb: il Paese è nelle nostre mani - #«Nuova #pagina #scrivere #insieme» - pinaafi : RT @GiuseppeConteIT: Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scr… - forzaroma : #Conte: 'Domani nuova pagina da scrivere insieme con responsabilità e fiducia' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova pagina

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scrive su Facebook a proposito della Fase 2 dell'emergenza coronavirus, ai nastri di partenza domani, 4 maggio. «Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, ...stefano.villa@oasport.it. Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook. Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo. Clicca qui per seguir ...