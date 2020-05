(Di domenica 3 maggio 2020) Per, Paolo Bonolis deve condurreNelle ultime settimane, nonostante siamo ancora in piena emergenza sanitaria, i vertici delle televisioni nazionali stanno lavorando per metter su i palinsesti estivi e del prossimo autunno. Da due mesi la programmazione di Rai e Mediaset è stata stravolta completamente caratterizzata soprattutto da repliche. Nel frattempo si parla anche della 71esima edizione deldiche, stando ai rumors potrebbe essere affidato nuovamente adche prossimamente tornerà in Rai, ha dato un piccolo spoiler parlando del futuro di un’icona della televisione italiana. Ovviamente stiamo parlando di Paolo Bonolis che da poco hato di avere un altro anno di contratto con il Biscione. Tuttavia il professionista romano ha voglia di condurre ancora una volta la kermesse canora. Il ...

KontroKulturaa : Maurizio Costanzo stronca Amadeus e svela il suo successore al Festival di Sanremo 2021 - - MatteoCiofi : Maurizio Costanzo li chiamava 'consigli per gli acquisti', in questo periodo di #COVID19 sono trailer che prendono… - MondoTV241 : Festival di Sanremo 2021: Maurizio Costanzo svela il conduttore #Mauriziocostanzo #festivaldisanremo #paolobonolis… - _IL_DIGA_ : Riflettevo: mi sta sparendo il collo sto diventando un incrocio tra un bulldog inglese e Maurizio Costanzo -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Da maggio, una nuova esperienza lavorativa per Maurizio Costanzo. Archiviato provvisoriamente, per via dell’emergenza coronavirus in Italia il Maurizio Costanzo Show, e posticipate le nuove puntate de ...La giornata dei novant'anni di Marco Pannella l'iniziativa che il partito radicale anima in queste ore da ora in avanti lo fa tra verso le frequenze di Radio Radicale siamo in collegamento con il segr ...