Mario Biondi e Annalisa Minetti cantano insieme

Al via "Nemico Invisibile" il progetto musicale di Mario Biondi, Annalisa Minetti e Marcello Sutera: il primo duetto è sulle note di "Il Nostro Tempo" "Il Nostro Tempo" è il titolo del brano inedito firmato Mario Biondi e Annalisa Minetti (scritto con Veronica Brualdi e arrangiato da Marcello Sutera) che inaugura il progetto "Nemico Invisibile", disponibile in tutte le piattaforme digitali

Si è aperto con l'inno di Mameli, pubblicato da Riccardo Piparo e Cantieri 51 ed eseguito da voci straordinarie come quella di Mario Biondi e di tanti altri artisti isolani, «Sogno Siciliano», il concerto

Concerto Sogno Siciliano, l'iniziativa sarà trasmessa gratuitamente in streaming e su alcuni canali televisivi locali Si aprirà con una sigla tutta tricolore, l'inno di Mameli, pubblicato da Riccardo

